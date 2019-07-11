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【小孩戒說謊】7個正向教育步驟小朋友變誠實

2019-07-11 列印
【小孩戒說謊】7個正向教育步驟小朋友變誠實
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　　當家長發現小朋友說謊，一般方法都是懲罰他們，可惜這會促使他們日後繼續說謊，從而避免受罰。如何不罰又能夠制止謊言呢？聽專家點講：http://bit.ly/30gOnIC
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