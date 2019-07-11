女狀元愛讀經濟赴劍橋探索世界

全港唯一「超級女狀元」蔡欣平並沒有像其他狀元般選讀醫科，她已獲劍橋大學取錄入讀經濟學系，她說：「本身對經濟比較有興趣，畢業後的出路可以有更多選擇，也想出去探搜一下世界。」她每日溫習近十小時，但平日有參加不少課外活動，強調生活唔只得讀書。



另一名不選醫科的「超級狀元」，是來自聖保羅書院的黃瀚賢，他自幼觀看法庭劇集而對法律產生興趣，認為經濟及法律是構成世界的規則，為更了解世界，想報讀港大工商管理及法律雙學士（BBA(law)&LLB)，冀將來在法律界立足貢獻社會。



他自言對法律用語仍不熟悉，但政府在談及「反修例」時，不使用「撒回」而用「壽終正寢」仍須更多時間分析兩者之間的分別，相信用字背後有其考慮，如對日後施政的影響，值得深思。



