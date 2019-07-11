  • 2019年7月11日 星期四
  • 29º
  • 84%
熱門： 寶礦力連儂牆DSE逃犯條例狀元

日報新聞 > 港聞

《施政報告》公眾諮詢 林鄭邀市民發表意見

2019-07-11 列印
《施政報告》公眾諮詢 林鄭邀市民發表意見
Previous Next

　　特區政府昨日起就二○一九年《施政報告》展開公眾諮詢。行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗和財政司司長陳茂波會陸續與不同界別人士會面，聽取他們的意見。林鄭月娥表示，要持續發展經濟，改善民生，需要市民一起籌謀，同心協力。

　　林鄭月娥邀各位市民就《施政報告》發表意見，讓政府可以集思廣益，制訂切合市民需要的政策措施。林鄭月娥和團隊會虛心聆聽廣大市民的聲音，並在第三份《施政報告》中作出回應。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd