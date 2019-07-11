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《環時》指「一國兩制」發揮作用

2019-07-11 列印
　　特首林鄭月娥前日公開承認修訂《逃犯條例》完全失敗，並歸咎為特區政府的工作過失，內地官媒《環球時報》社評指出：「這一結果無疑是香港政治制度邏輯的反映，它充份證明『一國兩制』的確在發揮作用，香港的高度自治切實有效。」暗示在修例事件中，中央並無直接介入，顯示中央信守「一國兩制、五十年不變」的承諾。

　　《環球時報》社評認為，一國兩制是中央和全中國對香港的真誠善意為基礎，極端反對派挾洋人自重，是對中國主權政治意志的挑戰，從宏觀來說，「是要把香港變成中美，以至中西方各種博弈的焦點，將嚴重損害香港的繁榮。」

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