行人路奔馳 警不排除檢控 ﻿中年漢腳踏「風火輪」﻿﻿撞飛老嫗﻿

旺角昨日發生「風火輪」傷人意外，有一名男子踏着「風火輪」在行人路上飛馳期間，失控撞倒一名女途人。警方接報到場將受傷女途人送院，並將涉案男子帶署，並檢走涉傷人的「風火輪」檢驗，不排除警方稍後會檢控涉案男子。



現場為海泓道一間小學對開路面，有居住附近居民稱，現場一帶經常有人腳踏俗稱「風火輪」的電動單輪車在馬路及行人路上行駛，對車輛及途人造成危險。



昨晨八時許，有一名四十六歲姓林男子，腳踏「風火輪」沿海泓道行人路駛至海庭道交界時，一名六十五歲姓李婦人迎面而至，林疑收掣不及撞向李婦，致她倒地腳部受傷。



報警後救護員到場為傷者包紮後送院，治療後無大礙。林在場協助警員調查，他接受酒精呼氣測試證實沒有飲酒，事後帶返警署助查。案件警方列作交通意外有人受傷處理，涉事「風火輪」則被檢走待檢驗。由於在道路上踏「風火輪」屬違法，不排除林稍後被警方檢控有關罪名。



根據運輸署資料，法例界定所有電動單車均屬電單車，須按《道路交通條例》規定登記及領牌才可於路上行駛，但因其設計及構造不符法例，不能登記及領牌，故在所有道路包括行人路上使用，即屬干犯刑事罪行，違例最高可被罰款五千元及入獄三個月。



專家表示，香港人多車多，路面狹窄，沒有合適路面供電動單車、電動滑板或「風火輪」行駛，因以上載運工具沒安裝頭尾燈及指揮燈，亦沒有制動系統、負重或防撞系統，安全存疑，最多只適用於如花園一類的私人地方；若駛上公路或行人路，可能對他人構成危險。



