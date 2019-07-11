  • 2019年7月11日 星期四
  • 29º
  • 84%
熱門： 寶礦力連儂牆DSE逃犯條例狀元

日報新聞 > 港聞

幼園爆急性腸胃炎 19人中招

2019-07-11 列印
　　衞生防護中心調查兩宗急性腸胃炎爆發個案，患者來自跑馬地一間幼稚園及荃灣一間小學。位於跑馬地的幼稚園個案涉及學生共六男十三女，年齡介乎三至五歲，以及兩名職員。患者由七月七日起陸續出現嘔吐及腹瀉等病徵。全部病人求醫後不用留醫，情況一直穩定。

　　位於荃灣的小學的個案涉共十二男十九女學生，年齡由六至十三歲。自七月八日起陸續發燒、嘔吐、腹瀉。其中的二十二人已往求醫，兩人須入院。所有患者情況穩定。

　　衞生防護中心已派員已到涉事學校視察，並向校方建議所需的預防措施，又對學校進行醫學監察。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd