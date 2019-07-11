﻿四唐狗遭蓄意落毒殺害﻿

打鼓嶺發生懷疑虐狗案，一名收養了十七隻唐狗男子，昨清晨發現其中四隻死亡，四隻昏迷及不適，疑吃下虐狗者放下的有毒狗糧殺害。警方調查後列虐畜處理，愛協檢走狗屍及昏迷狗隻檢驗及救治。



現場為坪輋路大埔田村一間鋅鐵村屋，租客姓孔（五十一歲），收養了十七頭流浪唐狗。他表示，最近發生租務糾紛，未知案件是否與此有關。



昨清晨六時許，孔起牀發現其中四隻分別由五至八個月大，分別叫蒙豬、星仔、嘟嘟及Coffee的唐狗死亡，屍身發脹。另有三隻唐狗昏迷及一隻痛苦抽搐，地上遺有一盆來歷不明的狗糧，懷疑狗隻遭人蓄意落毒殺害報警。



警員通知愛護動物協會職員到場協助，檢走四頭唐狗死屍及懷疑含有毒藥的不明狗糧，三隻昏迷唐狗則帶返中心救治。案件警方列作殘酷對待動物處理，交由邊界警區重案組跟進，暫未有人被捕。



據孔表示，他租住上址三個月，月租一萬二千五百元，入伙前已發覺屋內殘舊及水電故障，惟業主拒絕維修。由於他從事工程工作，打算花四萬元自行維修，故已拖欠兩個月租金作抵銷，業主曾為此與他發生糾紛及迫遷，他認為因而招致報復。



愛護動物協會發言人表示，愛協督察接受警方通知坪輋有狗主發現家養的狗隻有異常，懷疑遭人放置毒餌，所以報警求助。



愛協督察到場協助，共有七隻唐狗懷疑中毒，其中四隻已死。存活的是一雄以及兩雌唐狗，分別為黑色及啡色。



至於死亡的唐狗分別兩雄兩雌，分別為忌廉色、黑色及黑啡色。目前，警方已經將事件列為懷疑虐待動物，會開簿調查。愛協督察已經將三隻存活的狗隻送往愛協中心救治，另外四具狗屍將待警方安排送往漁護署化驗。



