  • 2019年7月11日 星期四
  • 29º
  • 84%
熱門： 寶礦力連儂牆DSE逃犯條例狀元

日報新聞 > 港聞

數碼港電競場本月啟用

2019-07-11 列印
數碼港電競場本月啟用
Previous Next

　　政府去年《預算案》撥款一億元數碼港發展電競，當中以五千萬元建造的電競場地工程已完成，本月開始啟用。全新電競場地位於數碼港商場中庭，佔地約四千平方呎，最多可容納五百名觀眾，現已收到五十三項活動申請。　

  數碼港行政總裁任景信表示，打響頭炮的是七月十六日舉行的「數碼娛樂領袖論壇」（DELF） ，其後會舉行首度登陸亞洲的「BGC全球區塊鏈遊戲大會」，為手機遊戲及區塊鏈業界提供拓展交流及洽談合作機會。　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd