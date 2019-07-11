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﻿美股中段升79點

2019-07-11 列印
　　美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會，認為不確定性持續影響美國經濟前景，暗示對減息持開放態度。受到鮑威爾鴿派言論支持，美國周三股市早段造好，杜指中段報二六八六三點，升七十九點；納指則報八一九四點，升五十二點。

　　滙控美國預託證券價格見六十五點○六港元，升零點一六港元；騰訊則見三百五十六點二港元，跌零點六港元。紐約期金報每盎司一千四百一十一點二美元，升十點七美元；紐約期油則報每桶五十九點六七美元，升一點八四美元。

　　聯儲局主席鮑威爾在國會發言時指出，近期經濟增長已明顯放緩，商業投資增長亦如是，反映市場對貿易緊張局勢和全球增長放緩憂慮，疲弱的通脹有可能較聯儲局目前預期更持久，表明當局會關注有關情況。
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