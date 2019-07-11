剛周日蔡約翰有三駒力拼而屈居第二名，反而大摩憑「馬到成功」多添一場頭馬，未計昨夜谷戰賽果，蔡約翰目前只領先大摩一場頭馬。而由於大摩的頭馬中有一場是平頭冠軍，所以要超逾蔡約翰贏得今季冠軍練馬師寶座，大摩必須頭馬多於對方才可，亦可肯定兩人要鬥到周日煞科。 周日賽事的報名表上，蔡約翰有八駒列正選分佈於五場，大摩則在九場賽事中有馬列正選，形勢上以後者佔優。蔡廄馬中，「邊個邊個」、「首飾大聖」及「多多」均是激鬥後匆匆再臨，而「友瑩囍」也嫌近期拼搏太多，其餘只有「志同道合」及「志趣相投」較可取而已。 至於大摩所出九駒，「信心保證」及「大四喜」俱是休足而臨，而「美麗甜心」這匹自購馬季內只...

2019-07-11