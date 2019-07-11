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外牆棚架倒塌　路邊三車被壓毁

2019-07-11 列印
■巨型棚架突然整幅倒塌向馬路，泊在路邊三輛車被棚架壓着。
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　　元朗發生驚險塌棚壓車險殺人意外，一幢工業大廈外牆搭建的一幅近千方米棚架突然倒場向路面，壓着三輛停泊路邊車輛。消防到場協助司機離開及證實沒有人被棚架壓傷。警方調查後相信事件無可疑。

　　現場為德業街十六號一幢工業大廈，外牆進行工程搭有一幅棚架，棚架面積約十六米乘六十米。其間該幅巨型棚架突然整幅倒塌向馬路，路邊當時停泊一輛私家車及兩輛輕型貨車，一聲巨響後三輛車被棚架壓着。消防員接報趕至，協助被困司機離開，經搜索後證實未有途人被壓及受傷收隊。倒塌棚架事後由有關工程人員移走，警方經初步調查後相信事件無可疑，但倒塌原因有待調查。

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