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港鐵40周年加薪　最高達6.3%

2019-07-11 列印
　　港鐵公司今年踏入四十周年，去年盈利又高達一百一十二億元，本年的加薪方案亦出手「闊綽」。非經理級員工的基本薪酬加幅分為五級，按工作表現評分而定，最高分的五分評級可獲加薪百分之六點三、四分加薪百分之五、三分是四點二、兩分加二點一、一分則不獲加薪。花紅方面，工作表現評分五分的可獲發二點二七個月薪的獎金，四及五分的分別是一點九三和一點六個月薪，獲評一至兩分的員工，則統一獲發零點三個月薪的獎金。　　

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