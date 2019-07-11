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醉酒躁父打女被捕

2019-07-11 列印
　　長沙灣元州街一單位發生躁父打女被捕案。一名四十八歲姓彭男子，昨晨三時許，疑在外消遣飲酒後，帶着酒意返抵住所時，見十五歲女兒沉迷打機仍未睡覺，出言薄責時父女發生口角，有人疑酒後一時情緒激動，揮手責打女事主，混亂中她被推倒地上，頭及手腳受傷。警方接報到場調查後，以涉嫌襲擊拘捕帶酒意父親，事後將他及其受傷女兒分別送院。有註冊臨牀心理學家建議家長，應規劃子女使用手機時間，以不影響她們作息及身體健康為前提，同時亦協助子女建立運動或其他遊戲興趣。

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