﻿港大研究：疑抑鬱症較佔中期間大增 反修例爭拗引爆「精神疫症」

修訂《逃犯條例》引起社會巨大爭拗，港大醫學院一項為期十年的研究，每逢社會發生重大事故前後跟進逾千名受訪者的情緒，發現懷疑患上抑鬱症比率，由一四年佔中期間的百分之五點三，大增至今年六月至七月的百分之九點一。港大醫學院院長梁卓偉對有關趨勢感到非常憂慮，形容本港有如發生「精神健康疫症」。



港大李嘉誠醫學院公共衞生學院「愛+人」隊列研究團隊，從○九年開始展開為期十年的跟進研究，由○九年三月至今年七月七日期間，每逢大型社會活動發生前、期間及之後跟進逾一千名市民的情緒，以評估全港人口出現疑似患有抑鬱症和自殺想法的患病率演變。



研究結果顯示，疑似患有抑鬱症的患病率從一一至一四年的百分之一點三（基線），於一四年佔中期間上升至百分之五點三，到一七年九月佔中結束之後再升至百分之六點一。至今年六月至七月，反對《逃犯條例》草案期間更大升至百分之九點一。



梁卓偉促聆聽年輕人聲音



至於受訪者潛在的自殺想法，時點患病率從一一至一四年的百分之一點一，增加到佔中時期的百分之三點六，於佔中後升至百分之五點六，到今年六至七月就回落至百分之四點六。



港大醫學院院長梁卓偉表示非常憂慮，形容情況有如出現「精神健康疫症」，又舉例「特敏福」可以治流感，但目前未必有良方處理社會情緒波動。他說，數據亦反映無論支持抑或反對修例，事件對市民的精神健康都帶來影響，各界應細心聆聽及理解年輕人的聲音。



研究團隊建議，個人應該留意自己和親友的精神狀態，一同警惕抑鬱症狀的出現，包括持續的情緒低落、沒精打采、對事物提不起興趣等、甚至有計劃自殘。如認識有這些症狀的人應該及時向精神健康專業人員尋求幫助。