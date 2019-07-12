﻿港大研究：疑抑鬱症較佔中期間大增 反修例爭拗引爆「精神疫症」

港大李嘉誠醫學院公共衞生學院「愛+人」隊列研究團隊，從○九年開始展開為期十年的跟進研究，由○九年三月至今年七月七日期間，每逢大型社會活動發生前、期間及之後跟進逾一千名市民的情緒，以評估全港人口出現疑似患有抑鬱症和自殺想法的患病率演變。
研究結果顯示，疑似患有抑鬱症的患病率從一一至一四年的百分之一點三（基線），於一四年佔中期間上升至百分之五點三，到一七年九月佔中結束之後再升至百分之六點一。至今年六月至七月，反對《逃犯條例》草案期間更大升至百分之九點一。
梁卓偉促聆聽年輕人聲音
至於受訪者潛在的自殺想法，時點患病率從一一至一四年的百分之一點一，增加到佔中時期的百分之三點六，於佔中後升至百分之五點六，到今年六至七月就回落至百分之四點六。
港大醫學院院長梁卓偉表示非常憂慮，形容情況有如出現「精神健康疫症」，又舉例「特敏福」可以治流感，但目前未必有良方處理社會情緒波動。他說，數據亦反映無論支持抑或反對修例，事件對市民的精神健康都帶來影響，各界應細心聆聽及理解年輕人的聲音。
研究團隊建議，個人應該留意自己和親友的精神狀態，一同警惕抑鬱症狀的出現，包括持續的情緒低落、沒精打采、對事物提不起興趣等、甚至有計劃自殘。如認識有這些症狀的人應該及時向精神健康專業人員尋求幫助。