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﻿美股中段升195點

2019-07-12 列印
  美國周四股市向好，杜指中段報二六八五五點，升一百九十五點；納指則報八二一八點，升十五點。滙控美國預託證券價格見六十五點一四港元，跌零點○六港元；騰訊則見三百五十六點八四港元，跌零點三六港元。

  紐約期金報每盎司一千四百一十二點六美元，升零點一美元；紐約期油則報每桶六十點七一美元，升零點二八美元。

　　美國總統特朗普昨日在Twitter推文，指責中國未有按承諾增購美國出口的農產品。特朗普推文稱：「墨西哥在邊境地區做得很好，但中國讓我們失望，因他們沒有如之前所說，從我們的偉大農民購買農產品。」特朗普又稱，希望中國會很快開始這樣做。
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