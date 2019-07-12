多區出現兩派市民爭執 青年護「連儂牆」硬食撕紙者重拳

「連儂牆」在各區遍地開花，引起意見不同的市民爭執，單是昨日凌晨就發生兩宗，一宗是九龍灣「護牆」青年用臉「硬食」「撕紙者」重拳；另一宗是大埔「撕紙」阿婆被網民欺凌，要女兒上網代為求饒。



昨日凌晨近一時，一名四十六歲身材肥胖姓黃男子去到淘大花園通往觀塘道的橋底撕毀「連儂牆」的貼紙，遭現場多名青年用身體阻檔，姓黃男子向義工粗言辱罵，「你搞革命，搞乜X嘢革命呀」，又質問；「有冇煮過飯 有冇洗過碗」，並指住貼紙，「呢啲乜X嘢嚟㗎，後生仔唔係咁做嘢」。



青年罵不還口打不還手，只用手機拍片放上網，其中一名姓麥三十六歲青年雙手放身後，用臉「硬食」黃擊出的六重拳後倒地，再爬起，用身體阻止黃，再「食」多對方一重拳，連黃自己打到手軟一度「跣腳」。



警方到場後把黃拘捕，兩名青年一名姓麥三十六歲男子嘴和手受傷，六十五歲姓李男子臉部受傷，須送院治理。黃被警方以「襲擊致造成實際身體傷害」罪名拘捕及起訴，本月十九日觀塘法院提堂。



受傷的姓麥義工敷治後出院，他接受記者訪問時承認自己是跆拳道黑帶兼泰拳高手，大學時曾參加比賽。他解釋由於現場情況混亂，有小朋友在場，擔心還手會令其他途人受傷，甚至亦令事情變得更糟糕，既然自己有能力可以為其他義工「擋一擋」，便選擇站出來。



老婦「撕紙」被網民欺凌



昨日另一宗爭執是，一名老婦在大埔行人隧道「撕紙」，有網民在群組上載該老婦照片，聲稱要把阿婆照片貼滿牆上甚至周街派。阿婆的女兒隨後在群組求情，希望網民手下留情，會盡力勸止其母親不要再犯，並向網民道歉。



「連儂牆」引發的社會爭執不斷，前晚一批青年在油塘「連儂牆」貼紙，遭另一批大漢指罵，雙方爆發肢體衝突，二百警員到場分隔雙方；另外前晚大埔行人隧道因張貼大量洩露警員個人資料的海報，警方出動防暴及便衣警員拆除。



