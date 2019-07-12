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反修例絕食 增至十人

2019-07-12 列印
反修例絕食 增至十人
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　　反修例絕食行動今天踏入第九天，參與人數亦有原來的五人增至十人，當中包括工黨立會議員張超雄，參與者每天都獲醫護人員監察健康狀況（見圖），包括量血壓和驗血糖等。

　　絕食者在金鐘海富中心行人路上搭起帳篷，並展示標語，持續九天進行絕食，經參與者之一的梁錦滔網上呼籲後，參與者由原來的五人增至十人。梁表示，醫護人員監察着他們的健康情況，每日會量血壓及驗血糖，如果醫生認為不適合絕食便會停止，故外界毋須太過擔心。

　　來自粉嶺馬屎埔的七十三歲絕食者陳伯表示，不願意看到年輕人被政府欺壓，「就算搏咗條老命都要維護青年」。他強調自己並非為名譽，亦沒有收錢絕食，而是希望將透過行動將議題發酵出去。新加入絕食行列的張超雄稱，希望能與絕食者同行，並支援他們。

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