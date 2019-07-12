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公屋清潔行動 加強防治蚊蟲鼠患

2019-07-12 列印
■公屋老鼠出沒地方均放置毒鼠藥。
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　　房屋委員會自上月起，在公共屋邨展開夏日清潔行動，在所有公共屋邨加強清潔及防治蟲鼠，包括巡視、找出及堵塞可能匿藏老鼠的鼠洞、罅隙、通道，修補或加裝設施以堵截老鼠的匿藏、進入（如鼠擋）及清除可滋生蚊子的環境；針對邨內衞生黑點，使用高壓熱水機清洗地面等。

　　另外，房委會亦會在二十多個重點屋邨進行額外措施，包括作為「洗太平地」清潔行動的其中一部份，屋邨職員聯同邨管諮委會成員一同巡視屋邨，找出防治蚊蟲鼠患的改善地方， 以及向住戶及商戶派發宣傳資訊。房委會亦加強執行屋邨管理扣分制，向違規住戶及商戶扣分。房委會指，執行相關措施所需的額外開支預計約為一千四百萬元，並會向政府提出增加人手。

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