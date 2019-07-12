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的士貨車相撞司機傷

2019-07-12 列印
■的士與貨車相撞後，車頭嚴重損毀。
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　　旺角昨晨發生的士與貨車相撞交通意外，五十三歲姓黃男子，駕駛的士沿砵蘭街北行駛至山東街交界時，失控與一輛沿山東街駛出的中型貨車相撞，兩車相撞後的士車頭嚴重損毀，的士司機頭及頸痛，報警後救護員到場為傷者急救後送院，治療後無大礙。五十三歲姓謝貨車司機沒有受傷，現場協助警員調查意外原因，兩肇事司機均通過酒精呼氣測試，意外原因警方仍調查中。

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