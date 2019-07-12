﻿中環「老翻米奇」﻿拍照﻿索錢﻿

有網民日前在社交媒體群組發帖，分享被「翻版米奇」收拍照費的經驗。事件引起網民熱議，原來不少網民也見過被指涉事男子，更有人拍到其除下頭套的照片。



事源是有網民稱早前帶來港的日本友人四周遊玩，當經過中環天橋時遇上一名戴「翻版米奇老鼠」頭套的人士，日本友人見「翻版米奇老鼠」覺得搞笑，就拍了一張照片，怎料「翻版米奇」立即除下頭套要求收錢。



樓主指，當時「影完之後米奇除低個頭套，問我哋攞錢」，他驚覺似乎「上當」。正當樓主想拉走友人時，同行的日本友人已即時向對方支付二十蚊。帖文一出，不少網民紛紛留言稱曾見過該名扮「翻版米奇」的男子，又有人分享早前拍下其除低頭套後的容貌。同時有網民指出「其實幾廿度着到咁，係為錢先同你影相啫」。



