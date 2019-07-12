﻿動作操控應用廣泛 大男孩的機械人夢

不少男生對機械人情有獨鍾，有人喜愛收藏鐵甲奇俠、機動戰士高達、變形金剛等經典機械人。兩名土生土長的港男不例外，本着對機械人的喜愛，大學畢業後創立本土公司，專門研發仿生動作傳感機械人，應用於工業、高危工作，以及教育等用途。面對將來第五代流動通訊技術5G興起，相信這類機械人的應用範圍相當廣闊，兩人正逐步實現心中的機械人夢想。記者：丁啟健 攝影：褚樂琪



路邦動力行政總裁呂力君（Eden）及技術總監麥騫譽（Mark）是香港中文大學工商管理碩士課程的同學。他們表示，在求學時已有創業的打算，本着對機械人的共同興趣，兩人一拍即合，共同創立公司研發仿生動作傳感機械人，發展興趣。兩人研究的技術，是將人體動作透過傳輸系統傅送指令給機械人，以直接操控機械人的一舉一動，技術可應用於工業用途，應付高危工作。



採傳感技術 應付高危工作



傳統的高危工作往往是工作環境惡劣，充滿危險性，例如拆彈、輻射、高壓電流，以及噴漆等。現在，這個機械人可以代替人手處理這些高危工作，工人可身處室內遙遠控制機械人完成工作，有助保障工人安全。他們指出，技術可應用於工業級機械手臂，可為不同行業的需求，度身訂造。他們以噴粉工作為例，因手臂靈活性很高，一些細微位置需要補噴，亦可順利完成。



面對同行競爭對手，Mark說：「我們的機械人有一優勢，其他公司的機械人感應器很龐大，並不輕便，而我們公司的則十分輕便，控制員戴上動感控制器手套，透過手臂及手指活動就能輕鬆地控制機械人的每一個動作。另外，機械人採用特有的動作傳感算法，每三十豪秒發射數據一次，具有傳感器少、集成度高、速度快、精度高等特點，屬國際領先水平。」



配合5G反應更迅速



隨著未來新一代流動通訊技術5G的興起及普及。Eden說：「其好處是低時延、高帶寬，以及錯誤率低，相信機械人配合5G技術，在未來的應用範疇會更廣。」他們又說：「舊一代機械人配合4G網絡，如處理高危工作，仍有一定危險，例如使用機械手臂進行鑽探水管工作，其鑽探的深度和時間必須十分精準，而現時使用4G網絡傳輸數據仍有些微時延，或會存有危險性。」



至於公司未來發展方向，新一代機械人的定位將主力向教育裝備發展。他們說：「坊間上有不少類似課程，但內容普遍是為初階，而他們主張提供一個高階課程的教材，可讓學生學習編程，指示機械人處理日常工作，例如抓起一支飲品等。希望透過這個教肓裝備，來填補市場上的空白，從而培養本港年輕人對機械人的與趣，以及增強有關知識，以推廣本地機械人文化。」