﻿引用多角度資料來源﻿﻿老師正反觀點教通識﻿

新高中通識科的爭議，再度因反修例風波而掀起。有議員、前高官先後將通識科與學生參與社運扯上關係，教育局及後回應，無實據證明該科令學生變得激進。《星島日報》訪問多名前線通識科老師，探討課堂討論社會議題的實況，有老師指，課堂上有學生就政治事件問及個人意見時，會運用多個資料來源的新聞報章，甚至直接出題，讓學生用文字分析正反兩面的觀點。



學校課程檢討專責小組上月底發表諮詢文件，建議通識科維持必修必考，但「獨立專題探究」則改為選修。立法會議員梁美芬批評教育局不檢討課程，更指反修例事件上，問題出於中學通識科沒教好學生品德；前特首董建華則認為，在其任內推動的通識教育是「徹底失敗」，並指是導致年輕人出現問題的原因，提出必須改革。但教育局及後回應指，暫無實際證據顯示該科令學生變得激進。



曾任教通識科的佛教善德英文中學校長何滿添指出，新高中通識科開辦至今，其課程評估指引幾乎不變，不論考題涉及社會政治議題與否，均要求學生展示明辨慎思的能力，「答題時學生須從『政經社文環』等角度，分析不同持份者的影響，列出可行的解決辦法。」



避免堂上講出個人政見



何滿添直言，學校及老師均希望學生在文憑試中考獲高分，故面對具爭議的社會政治參與議題，教師必定會想辦法協助學生展現多角度思考，以符合考評局的要求。年資七年的通識科老師陳曦彤亦認為，近年通識科已轉向技能為本的教學方向，不少老師教授某單元時，會建立一套教學框架，以便學生將其思考方式，套用到另一單元議題上。他舉例指，「公共衞生」的濫用抗生素議題，亦可與全球化、今日香港的生活素質有關。 新高中通識科開辦近十年，外界一直認為課程範圍廣泛，學生編製教材自由度高，憂慮教師從中灌輸個人政見。陳曦彤指出，該校目前使用的校本教材，並非由個別老師編製，而是由整個科組團隊合力製作，故難以在教材內容中加入個人政治取向，「但大部份學校仍使用出版社編製的教科書，其內容並不如其他科目已獲教育局審批。」通識教育教師聯會主席劉錦輝亦稱，通識科六大單元中，只有「今日香港」單元涉及社會政治議題，「二百五十小時的課時中，扣減了『獨立專題探究』的部份，法治及政治部份，只佔六分一時間。」他稱，通識科並非時事新聞台，故按照教科書的經典範例，讓學生溫故知新，涉及法治和社會政治參與的主題亦然，「以保留皇后碼頭事件為例，我會先帶領學生認識了解，市民當時有何渠道表達意見，政府又如何回應，並比較不同社會政治參與的渠道及方式。」



任教通識十年的楊老師表示，通識科不時涉及政治相關的議題，例如公民抗命、功能組別、貧富懸殊等關鍵字，早已納入課程指引中，故須按相關清單，讓學生明白各詞彙的概念。他分享其教學經驗時指，每堂都會先播放數段新聞片段，再讓學生各抒己見，找出自己的立場及理據，「完成討論後，我會再向學生補充學者的見解，並引用一些理論，期望學生通過分析後，對事件有另一種看法。」



處理上月發生的反修例遊行示威等突發事件，陳曦彤認為，通識科普遍難騰出課時，故傾向引用新聞資料，並整合成資料回應議題，讓學生用文字分析作答，「本身的課程內容已經很緊密，基於時間成本考慮，大部份老師都會直接出題。」入行兩年的馮老師指出，雖然其任教的學校主要以教科書輔助教學，但通識科老師亦會自備教材，包括多份報章的新聞內容，冀望學生分析資料時，了解不同立場及觀點，分析事件成因、影響及持份者衝突等。



