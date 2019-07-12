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﻿測量師學會導賞團 認識元朗歷史建築

2019-07-12 列印
　　繼本年四月底的灣仔導賞團後，香港測量師學會（以下簡稱「學會」）第三輪導賞團「賞．惜．舊築跡」將於七月二十七日（星期六）於元朗區舉辦。學會測量師將帶參加者走遍元朗區的歷史建築，教授欣賞中式歷史建築，由古識今。

　　第三輪導賞團「賞．惜．舊築跡」主要參觀天水圍屏山一帶的中式舊建築，今次的路線由達德公所出發，至聚星樓、上璋圍、仁敦岡書室，最後至屏山鄧族文物館。為更詳細了解這些建築的歷史價值，早前學會跟香港古建保育協會舉辦了兩個工作坊，介紹了兩種傳統中式舊建築常見的特色工藝——草龍和貼金髹漆。參與者可親身學習共同繪畫「草龍」，也可以為木製飾品，用「紅」、「黃」、「綠」上色後，再在重點強調的地方貼金。

　　透過導賞團與工作坊，希望參加者可習得欣賞歷史建築的美與價值。導賞團名額有限，先到先得。
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