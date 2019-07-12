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的士議會：須建立投訴機制

2019-07-12 列印
■有調查指出，本港的士質素評級仍然是四星級。
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　　香港的士業議會公佈今年上半年「的士服務質素調查」，顯示的士服務整體滿意度平均得分為六十二點四，達滿意水平。調查由議會委託恒生大學全球供應鏈政策研究所進行，成功訪問一千二百名乘客，就十三項的士服務質素評分。

　　結果顯示，逾超過七成受訪者認為香港的士的整體服務質素良好，亦滿意的士的整體服務。本季的士服務整體滿意度平均得分為六十二點四分，達到滿意水平，而的士質素評級仍然是四星級。

　　議會稱，業界需要正視情況，並建立有效投訴跟進機制，以回應乘客訴求。議會建議，的士業應加強於「在路旁很容易截的士」與「的士司機待客以禮」兩方面的改善方案。

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