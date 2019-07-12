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地球之友前主管虛報學歷判社服令

2019-07-12 列印
地球之友前主管虛報學歷判社服令
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　　環保團體香港地球之友前部門主管黃國樑（見圖），前年應徵地球之友項目主管時，申報虛假碩士學歷獲聘後受薪四十萬元。黃國樑已承認一項欺詐罪，昨日在東區裁判法院被判二百四十小時社會服務令。

　　辯方引述社會服務令報告指，五十八歲被告黃國樑已清楚本案的嚴重性，建議處以社會服務令。案情指，被告前年初網上以浸會大學頒發經濟碩士學位及為中國註冊會計師協會附屬會員資格申請地球之友項目主管職位。最終他獲聘為更高職級的社會企業責任部主管，月薪為三萬一千四百四十九元。惟浸會大學並無開設經濟碩士課程，院方亦沒有被告的入學紀錄，而中國註冊會計師協會亦不設附屬會籍，亦沒有被告的會員紀錄，被告在翌年中離職前獲發近四十萬元薪金。



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