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三港生潑墨畫贏日藝術展大獎

2019-07-12 列印
■其中三名獲獎的香港學生。
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　　九名港生早前參加第二十屆日本神奈川世界兒童藝術雙年展，獲得三項大獎及六項入選獎，創香港歷屆最佳成績。三項大獎得獎畫作均採用傳統中國潑墨式畫法，評判團認為作品大膽及生動，能夠反映作者擁有強烈的觀察能力、自由奔放的筆觸及原創精神，以童真帶出香港地道生活文化。

　　得獎學生上周獲邀到日本，與其他國家的兒童一起體驗藝術交流之旅及出席頒獎儀式，期間到當地的小學介紹香港及自己的得獎作品；得獎作品將於九月至明年三月在日本十五個地方展出，再到世界各地巡迴展覽。

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