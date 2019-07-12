得獎學生上周獲邀到日本，與其他國家的兒童一起體驗藝術交流之旅及出席頒獎儀式，期間到當地的小學介紹香港及自己的得獎作品；得獎作品將於九月至明年三月在日本十五個地方展出，再到世界各地巡迴展覽。
三港生潑墨畫贏日藝術展大獎
得獎學生上周獲邀到日本，與其他國家的兒童一起體驗藝術交流之旅及出席頒獎儀式，期間到當地的小學介紹香港及自己的得獎作品；得獎作品將於九月至明年三月在日本十五個地方展出，再到世界各地巡迴展覽。
港大研究：疑抑鬱症較佔中期間大增 反修例爭拗引爆「精神疫症」
修訂《逃犯條例》引起社會巨大爭拗，港大醫學院一項為期十年的研究，每逢社會發生重大事故前後跟進逾千名受訪者的情緒，發現懷疑患上抑鬱症比率，由一四年佔中期間的百分之五點三，大增至今年六月至七月的百分之九點...
2019-07-12
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外交部指干涉內政 22國聯署促中國關注新疆人權
二十二個國家聯署，要求聯合國人權理事會對關注新疆維吾爾人被拘押的事件，並要求中國尊重新疆維吾爾族的人權。有份參與聯署的國家包括澳洲、加拿大、日本、英國、法國和德國等，全都是人權理事會的成員國。但不包括一年前退出人權理事會的美國。 英媒引述一名西方國家的外交官指出，這是首次集體對新疆議題的回應。聯合國專家及人權組織指中方在新疆將大約一百萬維吾爾人及其他少數民族及伊斯蘭教徒關押在扣留中心。他們對情況表示關注，促請中方遵守國際法規，尊重人權及宗教自由，並容許獨立的國際觀察員進入新疆。中方指有關設施是職業技能教育培訓中心，目的是消除極端主義。但路透社報道，聯署聲明不等如在人權理事會...
2019-07-12
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「鬼域」切爾諾貝爾核電廠 劃為官方旅遊地點
烏克蘭總統澤連斯基周三宣佈，三十三年前發生核反應堆爆炸及輻射洩漏災難的切爾諾貝爾核電廠，周邊一帶地區已劃為「官方旅遊地點」，開放給遊客觀光。澤連斯基簽署法令，訂出計劃在該區建設新的行人步道、並改善其他便利遊客的設施，例如加強手機的接收信號。他說：「切爾諾貝爾一直是烏克蘭的負面象徵，現在是時候去改變了。」 一九八六年四月，切爾諾貝爾核電廠內一個反應堆發生爆炸，洩漏輻射，蔓延至歐洲廣泛地區。根據聯合國提供的資料，有接近五萬平方公里的土地受到污染。在那場大災難中，最少三十一人即時喪生，另有許多人受到長遠影響，包括錄得五千宗甲狀腺癌個案。過去數十年，該區域變成了鬼域，無人敢踏足。澤...
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屋苑頻錄市價成交
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級營業經理湯少建表示，天水圍嘉湖山莊美湖居2座中層E室，面積441方呎，兩房間隔，望米埔一帶景色，獲區內上車客承接，議價後以548萬成交，呎價1242...
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市場普遍相信減息將臨 杜指衝破二萬七再創新高
儘管昨晚美國公佈的失業及通脹數據都勝預期，但無阻市場繼續炒作減息，美股大市開市造好，杜指刷新紀錄新高，升破27000點，標普指數也逼近高位。初段杜指曾升147點報27007點，標指升9點報3002點；...
2019-07-12
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韋拿保榜首爭金靴 一劍封「侯」
FC洛杉磯前鋒卡路士韋拿今季大爆發，助球隊目前在美職總成績遙遙領先，個人更有望挑戰祖斯夫馬天尼斯去年創下的單季入球紀錄。這位前墨西哥國腳為公為私，周五聯賽勢再爭取士哥，領軍作客擊敗近期勢頹的侯斯頓戴拿模，客勝去馬！（Now639、有線615、655、無線myTV Super302台明早9:00直播） 十九輪美職過後，FC洛杉磯以四十三分暫列總成績第一位，領先次席但打多兩場的費城聯七分之多。該隊今季打出佳績，主要是依靠無堅不摧的火力，本輪前已經錄得五十球進帳，攻力冠絕群雄。陣中射手卡路士韋拿功不可沒，十九輪攻入十九球，目前在射手榜以六球領先身後的伊巴謙莫域。 挑戰單季...
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攜燉湯壺 Office輕鬆自煮
為慳錢慳時間，不少上班族都會選擇在Office自煮開餐，最近德國寶推出的便攜燉湯壺，便集合煮粥、焗茶及煲湯功能於一身，更可以隔水燉湯，一人份量燉湯美食一小時即可搞定！ 文：阿卓爸爸圖：何健勇產品查詢：...
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可愛教主「姊弟戀」開花結果 35歲楊丞琳甜晒鑽戒 宣佈答應李榮浩求婚
現年35歲的台灣「可愛教主」楊丞琳，昨日開心宣佈接受男友李榮浩的求婚，更在社交網大晒兩人的拖手相和她的閃爆鑽戒，十分甜蜜。而40歲的TVB藝人李璧琦（Becky）亦將於本月尾嫁給跨國企業才俊男友Adr...
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Shimba工作室——市場有機【地球保衞者】Market Play By Uncle Ray
保護環境刻不容緩，任何人都可以成為地球保衞者。除咗空氣及海洋污染外，光污染都係一個好切身嘅問題。香港嘅璀璨夜色享譽全球，但亦背負著沉重嘅代價。密集嘅樓宇及過度使用照明系統（包括家居照明、戶外招牌廣告、...
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馬場浮世繪——奧運馬房拜神韋達成焦點
舉行拜神祈福儀式，焦點自然集中在來季開倉並會在奧運馬房設廄的韋達身上。昨日韋達偕妻與副練薛順強出席，並獲幾位支持他的馬主，以及前練馬師王登平這位多年好友撐場，而在奧運馬房設廄已久的鄭俊偉亦有份參加。至...
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