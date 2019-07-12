﻿看政治新聞一朝醒悟 ﻿﻿名醫逃過抑鬱症折磨﻿

醫生，都有打敗仗時。據最新一期《東周刊》報道，兩度被抑鬱症纏上致無法上班的醫療專業人士協會（醫專會）創會主席江明熙，深明箇中之苦，「每次發病都比上一次辛苦，第二次發病的幾個月，我無上班、無看電視、無上網，連吃飯也沒有興趣！」



身為東區醫院內科部前顧問醫生的江明熙，曾是不少城中名人的御醫；更因發起「醫專會」，每次搞活動總有前醫管局主席梁智鴻、前食物及衞生局局長高永文等名醫來撐場。



不論事業上、公職上，都是如魚得水，卻最終被無聲無息的抑鬱症兩度打敗，江明熙稱，最近一次病發，情緒飛墮谷底，天天眼光光呆坐牀上，過着「活死人」的生活。



月前修訂《逃犯條例》激起「六一二事件」哄動全港，江明熙立場非「藍」非「黃」，好奇下打開封了塵的電腦追看網上新聞，驚覺活着已是美好，不必鑽牛角尖。「未入過戰場的人不會明抑鬱症是甚麼，此刻我試過了，還是兩次；是很可怕，但只要不被惡病打倒，決心爬出來，一定可以找回自己！」江明熙說。



病發後如「活死人」



「病過先知抑鬱症的真面目，好可怕！」江明熙憶述今年初抑鬱症第二度復發，仍猶有餘悸：「病發一天前，還是談笑風生，如常上班，沒想到復發毫無先兆，一夜間整個人如無晒電！那一刻，時間好像停頓了，每一分鐘都好難過！」



據《東周刊》報道，已屆六十歲、個性樂觀愛笑的江明熙平日嗜好多多，上沒想到抑鬱症再次來襲，卻軟弱得毫無抵抗力：「完全喪失工作動力，每天醒來就是呆坐沙發，沒胃口，連WhatsApp也不想覆，甚至閃過自殺念頭。」



他努力地把思緒回帶，希望找出觸發點的蛛絲馬迹，想了良久才發覺與月前被朋友「出賣」的小誤會有關，「那些日子，有個相識多年的好友極力游說我轉到一個新工作崗位，我欣然答應，沒想到原來有人口不對心，最終承諾落空；事後我安慰自己只是小事一樁，看開一點便無事，沒想到不安的情緒一直纏繞不散。」



陰差陽錯下，他覆診時醫生提議他轉吃另一藥廠的抗抑鬱藥，他乖乖服藥，誰知服了兩個多星期才發現服藥的粒數雖然一樣，但劑量卻少了一半。



人事不如意，加上藥量不足，令抑鬱症再有機可乘，一下子將他再次打進谷底，一病就是幾個月。期間，他的好友車輪轉說要帶他出外透透氣，可惜江明熙像被點了穴般，半步不踏出家門！他腦內不停交戰：「曾經好努力、好努力地想從谷底爬上來，卻無能為力。」



直至「修例風波」掀起史無前例逾百萬人上街，反對《修訂逃犯條例》的示威者更一度與警方爆發大規模衝突；再來是六月十六日更大規模遊行，呆坐在客廳的他，聽見電視傳來萬人空巷的吶喊聲，那一刻他忽然被敲醒。



江明熙強調對政治沒有興趣：「這些人行來行去做甚麼呢？我立場不是幫政府，也不是幫示威者，只是覺得凡事有很多可能性，不必勢不兩立。」看了幾天新聞後，本來鬱悶的心情忽然消失，熱烈地與家人談論起時局，「家人都嚇了一跳，以為我傻了。」江明熙娓娓道來神奇的康復經過。



其實在此之前，江明熙也曾陷入抑鬱症，那是一三年。



「那段日子家裏發生點事，沒想到七天後愈來愈焦慮不安，我聯絡相熟的精神科醫生，獲知『你患上抑鬱症！』，聽罷無法相信會被抑鬱症打倒。」



曾有逃避的心態，認定那只是偶然的心魔作祟，甚至相信求神問卜、找神醫，又找來風水師，惜半點效用也沒有。最終，他入院治療，一住數月，「幸好有朋友輪流探望，情況稍為好轉。但我不想依賴藥物，偷偷自行減藥，沒想到病得更重。」他向精神科醫生和盤托出，被教訓「中途停藥好危險」。四個多月後，病情漸好轉，加上朋友不時到醫院找他遠足，未幾便病瘉。他說得輕描淡寫，甚至重回東區醫院的工作崗位，每天如常睇症，好友如梁智鴻、高永文等知道後，不斷鼓勵他。



勉勵病友要有勇氣



兩度從抑鬱症的深淵中逃出來，江明熙已重新振作。雖已從公院內科部榮休淡出，近月還是堅持每周回醫院當兼職醫生，「個病令我更明白自己也很容易受傷，並非打不死。」



看見近日接二連三發生年輕人自殺案，江明熙非常感觸：「看見年輕人的哭訴我也很傷心，但尋死解決不了問題。」他勉勵抑鬱症患者要有耐性面對：「是場持久戰，過程少不免會很累、很辛苦，甚至好孤獨，但不要忘記，周邊親人在幫你，大前提是要有勇氣爬出來，不要輕易被打倒！」江明熙語重心長說。



