﻿澳門博企奇招削人手﻿ ﻿鼓勵創業送環球旅行﻿

澳門六個賭牌將二○二二年到期，各大博企為防被「DQ」紛紛大重組，尤其針對人力資源方面。據最新一期《東周刊》調查發現，有博企為削減人手，向中層主管推出「肥雞餐」，以上限五十萬元的補償，吸引他們自願離職及鼓勵創業，甚至送上環遊世界套餐。至於前線莊荷，有博企積極聘請學歷高兼外形佳的新人作培訓，被指部署換血。



據《東周刊》報道，澳門六大博企之一的新濠博亞，早前推出自願離職及無薪假期計劃，讓簡稱PM的賭場區域經理級主管申請，共有四個方案供選擇。其中兩個離職方案的補償金額上限五十萬元，以PM級現時月薪約三萬八千元推算，大概一年薪金加雙糧。有關自願離職計劃出台後，立即引起博彩業注意，甚至有傳其他博企亦有意仿效。



博彩從業員組織「澳門博彩力量協會」理事長李玉波透露，這個自願離職及無薪假期計劃頗受員工歡迎，最多人申請的是放無薪假，暑假及聖誕節等月份甚至要爭，「即時離職袋走五十萬元的方案亦受歡迎，申請者多數是年輕員工，希望取得資金後，向其他行業發展。」



李玉波估計該博企推出「肥雞餐」，目的是要削減過剩人手，由於計劃屬自願性，沒有強迫員工，所以協會可以接受，「隨着澳門六個賭牌同於二二年到期，各大博企近年都按照個別情況，重新調配資源。」



為賭牌審批作部署



「博彩力量」監事長黃偉雄透露，博企一方面向現有員工推出自願性無薪假，但另一邊廂又積極聘請年輕新人，似有換血之意，「澳門博彩業搶荷官搶得最厲害的時候，基本上有身份證都請，年紀大、學歷低都無所謂。但近期博企聘請荷官，超過三十歲都不會要，而且對他們的學歷、語言能力及外形都有要求，部份更是讀博彩管理的大學畢業生。」



以科技取代人手亦是博企的發展方向。黃偉雄說，現時不少賭場逐步引入大量電子賭枱及賭具，為節省人手作準備，「電子賭枱比一般賭枱優勝，當配合晶片籌碼後，所有投注及派彩都有電腦進行監察，既可減低人為出錯機會，亦可節省監管賭局運作的人手。」



據博企最新內部評估，一般賭場每四張賭枱，就要安排一個主任監察，但全面使用電子賭枱及賭具的賭場，主任崗位其實可以慳一半，一個人管八張甚至更多賭枱都無問題。但消息人士指出，賭牌重新競投在即，若果因削減過剩人手而裁員，必會引起員工不滿，甚至發起抗爭，博企為免破壞形象，就算有冗員亦不敢炒人，但長遠而言可藉着減少請人，節省成本。



對於博企紛紛進行大重組，部份從業員擔心現時各種自願性的無薪假及「肥雞餐」過後，接着就是要食「無情雞」，危及前線人員飯碗。「博彩力量」就此約見博監局局長陳達夫，表達對博企近期重組人力資源的憂慮。陳達夫在會上表示，有關安排是博企內部事務，但若重組方案受到員工關注，博監局會代向博企反映。



學者：人手需求有增無減



澳門大學工商管理學院副教授蕭志成分析，博企基於商業策略及競爭力長遠考慮，在賭牌重新競投前進行大重組，策略正確。他認為員工毋須擔心飯碗問題，「隨着新賭牌數目可能增加，加上博企要符合當局的新競投條件，對於莊荷的需求只會有增無減，反而是博企擔心請不到人，怎會胡亂削減人手？問題是博彩從業員或要面對公司更多要求，所以要有『換老闆』的心理準備，轉投適合自己的博企工作。」



