農村婚嫁奢侈成風內地整治鋪張浪費

據最新一期《東周刊》報道，婚嫁之中，男方送禮金、女方陪嫁妝，本是承傳古代的民間禮儀，但近年內地農村因為男多女少，辦喜事出現攀比之風，豪華婚禮連同禮金動輒花費數十萬元（人民幣，下同），有農民因為兒子結婚花光一生積蓄，甚至借下巨債。為遏制「因婚致貧」現象，國務院今年初發佈文件，要整治農村不良的辦喜事風氣。近日再有官員重申，面對「天價彩禮」歪風，制定村規民約，建立自治組織去解決。



根據內地其中一項習俗，男方在婚約初定時，須向女方贈送禮金禮物，稱為彩禮，但近年農村受到奢華攀比之風影響，本屬禮儀的彩禮日漸變質，甚至有女方家長不理男方家庭是否承受得起，索取禮金和金銀首飾之外，新屋新車更是缺一不可。



天價禮金過去主要出現在甘肅、寧夏、陝西山區，近年已伸延至河南、河北的農村，男方付出禮金一般由幾萬至二十多萬元，大批年輕人因無力負擔而要由父母出面借債，致債台高築。有村民慨歎，過往變窮主要是因為大病、賭博，或者吸毒，現在就是兒子結婚。



禮金愈來愈高，其中一個原因是農村男女比例嚴重失衡。由於幾千年來男尊女卑觀念，在農村出生的女嬰很多時「被夭折」或售予人口販子，導致男性比女性大約多兩成，重男輕女尤其嚴重的山區，到適婚年齡，男比女多現象便十分明顯。



禮金佔男家收入十倍以上



據《東周刊》報道，農民嫁女要求大筆禮金，亦因為女兒是家庭生產力之一，不甘白白送人，如果家中有兒子，更要為兒子日後結婚可能被苛索禮金而早作準備。有農民說：「上世紀八十年代，在農村辦一場婚禮，男方要付出的禮金是家庭年收入大約兩倍，但時至今日，有些地方的禮金已漲價至年收入十倍以上。」



河南駐馬店一條村落，一對相戀六年並談婚論嫁的情侶，女方家長一直不同意女兒與男方家長見面，理由是「彩禮沒備齊」，他們要求的禮金是四十萬元，還要在市區購買一層樓，寫上二人名字。江西一位年邁父親，為了籌措兒子的彩禮，四年來沒有回家過年，他說：「女家要求彩禮五十多萬元，新年假期開工會有三倍工資，寧願不回家過年也得掙錢為兒子娶媳婦。」



國務院今年二月十九日發佈中央一號文件《中共中央國務院關於堅持農業農村優先發展做好「三農」工作的若干意見》，特別提到要「對婚喪陋習、天價彩禮、孝道式微、老無所養等不良社會風氣進行治理。」這是「天價彩禮」首次明確出現在中央一號文件，說明中央高度關注這一問題。



農業農村部副部長韓俊，日前也在國新辦新聞發佈會上重申，要遏制天價彩禮等不良現象，「去年農村常住人口五億六千萬，較二十多年前的高峰期減少三億，但農村種種變革中，傳統價值觀念亦不斷遭到衝擊，並確實存在『因婚致貧』現象。」



法定「人情」 非親屬不許過百



他指出，當局會加強和改進鄉村治理，反對天價彩禮、鋪張浪費，農民需要在充份協商的基礎上制定出村規民約，建立村莊自治組織去解決問題。



各地政府為控制天價彩禮，紛紛想方設法。河南蘭考縣一度規定，訂婚禮金不能超過二萬元，索取過多者交公安機關調查，嚴重者以販賣人口或詐騙論處。惟因招數過辣，惹起民眾群起反對，當局最終撤回方案。



浙江省麗水市早前也宣佈，規定非親屬人士的「人情」不可超過一百元，婚嫁雙方如合辦婚宴，宴席桌數不可超過三十桌，單方舉辦不可超過二十桌；此外，連婚嫁車隊都有限制，當中通過城鄉道路的車輛不可超過六輛，花籃、花匾總數不可超過十個。



