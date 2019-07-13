﻿醫務中心董事被捕 假HPV疫苗香港第一宗

香港首次發現有冒牌假疫苗，衞生署與海關周三採取聯合行動，突擊搜查觀塘一家醫務中心，檢獲七十六盒懷疑冒牌「加衛苗9」九價子宮頸癌疫苗，市值約十七萬四千元，拘捕兩名男子，正追查疫苗來源及進一步化驗詳細成份。



衞生署周三聯同海關突擊搜查該醫務中心，以違反《商品說明條例》拘捕兩男子，包括一名四十九歲男董事及一名三十三歲男職員，不排除有更多人被捕。衞生署總藥劑師陳詩濤昨日表示，早前接獲投訴，有人在觀塘港貿中心十九樓信穎醫務中心接種第二針疫苗後，接種部位出現輕微紅腫，事主將疫苗紙盒拿走交衛生署，之後發現疫苗可能是冒牌貨。



海關衞生署聯合行動



香港海關版權及商標調查科高級監督關建強表示，醫務中心內有兩個雪櫃，一個裝有七十六盒懷疑冒牌疫苗，另一個裝有四十七盒真貨，當客人有疑問時便會用真貨，否則用假貨，企圖魚目混珠。



關建強稱，診所今年五月才做商業登記，只提供疫苗注射服務，三針的接種價為七千多元，與市價相若；假貨和真貨在紙盒上的分別是，部份文字的空位闊度不同，及多了幾個逗號；今次是香港市面上首次發現有冒牌疫苗，相信未有大量流出市面，暫時未知有多少人曾在此接種疫苗。



突擊搜查檢76盒假貨



全球唯一「加衛苗9」供應商默沙東藥廠表示，一直與政府緊密合作，打擊未經註冊藥物於香港市面流通，藥廠支持政府主動執法，會配合調查。







民建聯立法會議員兼衞生事務發言人蔣麗芸認為事態非常嚴重，因今次海關檢獲的疫苗是冒牌，成份不明，比之前發現的水貨疫苗更為危險，希望當局盡快公佈疫苗檢驗結果，否則香港醫療聲譽隨時受損。蔣麗芸又指，涉事醫務中心並無內地人投訴，即是做港人市場，呼籲曾到此接種的人，盡早尋求協助。



家庭醫生關嘉美指，她替客戶接種了該類疫苗十三年，從未見過客人有出現紅腫或其他不適，她建議市民前往光顧開的家庭醫生接種，「正規醫生會當着客人面前從雪櫃內拿出疫苗，拆開紙盒後會直接把盒給予客戶，上面印有獨一無二的香港註冊編號，客戶可憑此驗證真假。」



今年五月，佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」爆出水貨疫苗風波，默沙東藥廠指從未供應疫苗予環亞，令數百名內地客上門要求退款，環亞其後宣佈受負面報道困擾、銀行戶口凍結、負責人惹上官非，公司被逼清盤結業。