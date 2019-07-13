  • 2019年7月13日 星期六
  • 30º
  • 77%
熱門： 逃犯條例連儂牆吉野家身份證祥嫂

日報新聞 > 港聞

民建聯議員晤林鄭 促司局長落區溝通

2019-07-13 列印
　　特首林鄭月娥昨日在禮賓府與政黨民建聯多名立會議員會面，民建聯主席李慧琼會後稱，向林鄭提出多項意見，包括設立專家學者小組作專題研究，部份研究成果和建議可納入《施政報告》；針對國際社會對香港情況的誤解，多到不同地區作解說；政府帶頭建立溝通平台，除特首外，考慮讓局長、副局長和政助落區接觸市民，建立理性溝通平台，收集意見供制定《施政報告》參考；政府繼續跟進台灣殺人案，包括勸疑兇自首等。

　　退休前任公務員事務局局長的王永平昨出席電台節目前，指香港目前的情況前所未有，當局主力是為社會降溫。

　　他又指，若特首林鄭對「撤回」修訂有心理障礙，可休假一段時間，由政府的第二把手政務司司長張建宗，或保安局局長李家超代其宣佈撤回修例草案，把「壽終正寢」的草案「風光大葬」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd