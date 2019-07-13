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職工盟抨吉野家無理解僱籲罷食

2019-07-13 列印
■職工盟到吉野家的油麻地分店門外抗議。
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　　反修例爭議再次波及商界，香港吉野家亦涉入風波。事緣前日該店facebook發帖，以「唔准叫我獅子狗」的口號吸睛，介紹俗稱「獅子狗」的日式食品本來叫作「竹輪」，卻被人指為抽水，因為日前警方出動數十名警員到大埔「連儂隧道」撕走寫有警員資料的便條貼，被網民謔稱為「撕紙狗」。

　　事後擁有香港吉野家經營權的香港合興集團總裁洪明基向傳媒表示，已解僱負責廣告事務的公司員工，昨即惹來職工盟到吉野家的油麻地分店門外抗議，批評吉野家的行為是無理解僱，同時呼籲市民罷食吉野家。

　　不過，吉野家facebook昨發出帖文說：「前日出咗個post引起咗好多迴響，如果令到有人唔開心，係到同大家講聲唔好意思。所有小編由始至終都係齊齊整整。」

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