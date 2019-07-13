  • 2019年7月13日 星期六
  • 30º
  • 77%
熱門： 逃犯條例連儂牆吉野家身份證祥嫂

日報新聞 > 港聞

潘樂陶避談申報豪宅：問鄭若驊

2019-07-13 列印
潘樂陶避談申報豪宅：問鄭若驊
Previous Next

　　律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶（圖左三）擔任主席的機電工程公司「安樂工程」（1977）昨日上市，潘樂陶去年底購入兩個位於半山總值逾億元的物業，但鄭若驊未有作出利益申報。

　　潘樂陶昨晨在上市儀式後解釋稱，涉及的兩個物業一直以其個人名義持有，所有事都是「公事公辦」，至於鄭若驊申報與否，他着傳媒「請你問我太太」作回應。

　　由於安樂工程在上市前向股東派發巨額股息，市場質疑公司無上市集資需要，潘樂陶表示公司財政一向穩健，加上過去積累可觀利潤，為讓股東享受利益，所以在上市前將過去數年的利潤分發。潘樂陶認為公司「真金不怕洪爐火」，有能力做好工程。

　　他指出，過往二十至三十年做了不少政府工程，但過去數年政府工程的佔比已降低，近年政府項目佔約一成半，八成半為非政府工程。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd