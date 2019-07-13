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涉旺角搶名錶 重案組再拘一漢

2019-07-13 列印
■其中一名被捕疑犯被蒙頭帶走。
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　　日前旺角鬧市發生的企圖劫八十萬元名錶案，警方重案組再拘捕一名涉案男子，探員前日在黃大仙再拘捕一名男子，案件至今共拘捕兩人。

　　案發於本周三下午三時許，四十八歲姓彭男子偕三十七歲泰籍男友人，相約一名「準買家」在旺角為一隻價值約八十萬元柏德菲臘名錶進行交易前鑑定。當途經廣華街三號百利達廣場對開「準買家」藉詞離開未幾，兩事主遭四名戴口罩南亞漢搶劫，兩事主反抗，名錶幸保不失，但載有約七千元美元、一千元港元及一部手機的背囊卻被搶走，泰籍事主亦被硬物擊傷送院。

　　旺角警區重案組探員當日在香港仔拘捕涉案一名十九歲泰籍青年。警方經深入調查後，前日再掩至黃大仙拘捕一名二十八歲姓章男子。兩名被捕男子均涉嫌行劫，昨晚仍被扣留調查。

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