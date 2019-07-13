裁判官同意被告受婚姻問題所困，並在酒精影響之下犯案，與被告本性相違，昨在九龍城裁判法院判處被告一百六十小時社會服務令，被告並須承擔愛護動物協會一萬四千元的醫藥費。
裁判官強調三十三歲報稱無業的被告徐偉豪干犯的是嚴重罪行，殘酷對待動物罪最高刑罰是罰款二十萬和監禁三年，被虐狗隻傷勢也不輕，原則上法庭有責任處以阻嚇性刑罰。
香港首次發現有冒牌假疫苗，衞生署與海關周三採取聯合行動，突擊搜查觀塘一家醫務中心，檢獲七十六盒懷疑冒牌「加衛苗9」九價子宮頸癌疫苗，市值約十七萬四千元，拘捕兩名男子，正追查疫苗來源及進一步化驗詳細成份...
2019-07-13
二十二個國家聯署，要求聯合國人權理事會對關注新疆維吾爾人被拘押的事件，並要求中國尊重新疆維吾爾族的人權。有份參與聯署的國家包括澳洲、加拿大、日本、英國、法國和德國等，全都是人權理事會的成員國。但不包括一年前退出人權理事會的美國。 英媒引述一名西方國家的外交官指出，這是首次集體對新疆議題的回應。聯合國專家及人權組織指中方在新疆將大約一百萬維吾爾人及其他少數民族及伊斯蘭教徒關押在扣留中心。他們對情況表示關注，促請中方遵守國際法規，尊重人權及宗教自由，並容許獨立的國際觀察員進入新疆。中方指有關設施是職業技能教育培訓中心，目的是消除極端主義。但路透社報道，聯署聲明不等如在人權理事會...
2019-07-12
烏克蘭總統澤連斯基周三宣佈，三十三年前發生核反應堆爆炸及輻射洩漏災難的切爾諾貝爾核電廠，周邊一帶地區已劃為「官方旅遊地點」，開放給遊客觀光。澤連斯基簽署法令，訂出計劃在該區建設新的行人步道、並改善其他便利遊客的設施，例如加強手機的接收信號。他說：「切爾諾貝爾一直是烏克蘭的負面象徵，現在是時候去改變了。」 一九八六年四月，切爾諾貝爾核電廠內一個反應堆發生爆炸，洩漏輻射，蔓延至歐洲廣泛地區。根據聯合國提供的資料，有接近五萬平方公里的土地受到污染。在那場大災難中，最少三十一人即時喪生，另有許多人受到長遠影響，包括錄得五千宗甲狀腺癌個案。過去數十年，該區域變成了鬼域，無人敢踏足。澤...
2019-07-12
本周初公佈首批30伙價單的何文田喇沙利道晟林，首批單位均為一及兩房戶，折實均價31271元，一房最平741萬入場。 福晟國際投資總監張楠表示，「晟林首推30伙，包括六伙一房戶、24伙兩房戶，這次開價相...
2019-07-13
市場逐步消化減息憧憬，港股反覆靠穩，雖然錄得三連升，但大市交投疲弱，成交金額僅624億元。恒指一度高見28603點，惟尾市走勢轉弱，28500點及10天線（28540）得而復失，全日波幅204點，收報28471點，上揚39點，全周則累跌303點，結束連續五周上升走勢。 中資金融股力撐大市 中資金融股造好，國壽（2628）升1.8%，收報20.2元，為最強勢藍籌股；建行（939）走高0.6%，收報6.25元；工行（1398）微升0.2%，收報5.52元；平保（2318）升0.2%，收報94.25元。其他藍籌股方面，金沙（1928）漲1.4%，收報40.4元；友邦（1299）升...
2019-07-13
曼聯去季尾因疲態盡現而錯失英超前四，領隊蘇斯克查逐在今夏開操後加操體能，其中新援丹尼爾占士及雲比沙卡令人留下深刻印象，據報前者在測試中體能狀況屬全隊第一，雲比沙卡也清脆利落地攔截隊友桑馬達。這兩名新兵勢於今晚紅魔友賽第一擊領軍作客大勝澳職球隊珀斯光輝，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（Now640台今晚7:00直播） 蘇斯克查去年十二月入主曼聯後，一度領軍踢出各賽事八連勝佳績，但季尾卻兵敗如山倒最終英超僅排第六無緣今季歐聯。這名挪威籍教頭歸咎球隊體能大跌，故此他今夏開操後刻意加操體能，周一抵達澳洲後於緊接的三個操練日中，兩日的訓練量是平日兩倍。 加操試練脫穎而出 紅魔...
2019-07-13
沙田大型家居主題商場HomeSquare的年度盛事《香港家居折》於明天開鑼，直至8月14日止，今年特別以「The Smartest Buy Ever智選家居．品味生活」為題，展售超過五萬件品味家具及家...
2019-07-13
昨日是讀者人數最多的免費報章《頭條日報》的創刊日，為慶祝邁向15周年，《頭條》昨日向讀者大派福利，邀得視帝黎耀祥及金牌主持人森美等紅星，分別到中環和銅鑼灣大派軟雪糕給讀者消暑，民選視后陳煒途經銅鑼灣亦...
2019-07-13
半夜下大雨，在家閒散，十分安逸，正好上海朋友來問些關於廣東燒鵝的事情，上網搜集了些資料給他，由此看到了一組色澤誘人的燒鵝照片，食慾頓起，但半夜三更哪裏有得吃，結果飢腸轆轆，吃了兩碗開水泡飯頂檔。 於香...
2019-07-13
田泰安上周三晚策騎「天祿」贏馬後，個人在港頭馬數字上升至二百九十九場，只欠一場便達至三百W大關，他昨晨坦言，今季已刷新了本身一季贏馬最多紀錄，對此成績已十分滿意，但如今既然即將達至另一里程碑，此刻當然...
2019-07-13