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豪宅男虐犬判社服令

2019-07-13 列印
　　何文田豪宅無業男住戶本年初某日凌晨，因不滿其飼養兩個月的伯恩山犬家中隨處便溺及咬破物件，在露台大肆摔打愛犬在地約十次，途人聞聲報警。無業男早前承認一項殘酷對待動物罪。

　　裁判官同意被告受婚姻問題所困，並在酒精影響之下犯案，與被告本性相違，昨在九龍城裁判法院判處被告一百六十小時社會服務令，被告並須承擔愛護動物協會一萬四千元的醫藥費。

　　裁判官強調三十三歲報稱無業的被告徐偉豪干犯的是嚴重罪行，殘酷對待動物罪最高刑罰是罰款二十萬和監禁三年，被虐狗隻傷勢也不輕，原則上法庭有責任處以阻嚇性刑罰。

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