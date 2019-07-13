浸大生裸露遊行 猥褻罪成罰九百元

浸大電影系男畢業生在去年參加香港同志遊行時，全裸地以紅線自綁私處，早前在東區裁判法院否認一項在公眾地方的猥褻行為罪。裁判官昨指被告在沒有合法權限和辯解下裸露私處，裁定被告罪成，在考慮被告的年紀和初犯後，判罰款九百元。



裁判官裁決時指，本案與現代社會對風化、莊重和私隱的尺度相關，一般心智成熟的人都會認為被告黃榮鋒的行為是猥褻的，但該罪行只針對沒有合法規限的裸露行為，而控方須證明被告是否有合法權限和辯解。



裁判官回應辯方指被告行使藝術自由和文化自由的論說，指案發位置是車水馬龍的馬路，有數以萬計遊行和非遊行人士經過，被告沒有以任何途徑或方式向第三方提示他將會在該地方裸露身體，參與遊行的人沒有預料亦不曾表示願意看見該行為，故判被告罪名成立。



