魚類普查證生態價值 佘國豪決心守護海洋

「我們對海洋的認識，比起宇宙還要少。」BLOOM香港海洋保育項目總幹事佘國豪深知，海底下的寶藏一直被忽略，昔日跟公眾談及海洋，不少人總會想起海鮮，讓他這位海洋保育者倍覺無奈。作為土生土長的港人，他自覺有責任守護這片大海，故過去五年找義工幫忙進行「魚口普查」，用數據證明海岸生態價值。



香港海岸位處南中國海，佔幅不過百分之零點零五，卻擁有南海超過兩成六的海洋生物資源，這個數字令佘國豪引以為傲，惟國際上的海洋生物研究員對這片汪海的認識不多。「香港海洋一直被忽略，昔日我們是漁村，如今無人理會，各國投放大量資源探索太空，但很少人有興趣研究海洋，難怪我們對海洋的認識，比起宇宙還要少。」



佘國豪一四年展開「114°E香港珊瑚魚調查」，過去五年，他跟逾百名潛水員義工於東面海域五十多處點算魚類，記錄了近四百個珊瑚魚品種，當中二十二個品種從未有在港記錄，另有三個今年新發現，蒐集的資料已上載其調查網站，提供公眾查閱。



在港進行海洋生物研究，佘國豪遇到的困難不少，他試過於碼頭附近被釣魚者以粗口「問候」，研究團隊被指趕走魚群。由於在港進行海洋生物研究，死魚多過見活物，他們一直難以獲得本地贊助或研究基金，須靠申請國際研究經費支持其工作；他認為，港人冷待海洋的心態，是BLOOM推展海洋保育工作步履維艱的原因。



「有人問我哪款三文魚最好吃，他們不覺得要保護海洋生物。」佘國豪一臉無奈地說，他從事海洋生物研究十年，早年進行公眾教育講座時，港人對海洋的第一印象確實離不開吃，「香港輸入東南亞有五成海味雜貨，我們是個很大的集散地，故以往做研究我亦從此處着手。」



倡增海岸保護區



本港四成陸地為郊野公園，海岸保護區則少於百分之二點五，佘國豪一直堅信，此數字有必要增加：「潛水找尋魚類如搜捕精靈，你永遠不知當日遇到哪種魚……有些早年到訪的地方，如今已經再無大魚了。」



為減港人食用魚翅，佘國豪去跟酒店協會解釋魚翅貿易的問題，近期又協助香港海關跟外國大學合作，研究魚翅基因快速檢測儀，防止非法入口來自瀕危鯊魚的魚翅。



近年向魚翅說不的行動漸見成效，港人對割鯊取翅的認知漸增，讓他尤其感觸，「早年我一家人上酒家吃飯說取消魚翅，稱我們對魚翅敏感，才會不被游說吃翅，如今酒家經理明白是為了環保。」



教育大眾「揀魚擇食」



帶着研究員的身份，佘國豪跟漁民及海味商有傾有講，漁民最熟悉海洋，帶他尋訪魚類出沒地，海味商亦跟其分享來貨情況，「我們不是反對所有買賣，而是主張『揀魚擇食』，鼓勵市民購買環保海鮮。」



這些年，佘國豪見證港人對大海的看法有改變，如今以「海鮮」代表大海的人漸漸減少，他展望下個十年，希望更多公眾人士參與保育，「我希望人們能夠明白魚不止是食物，更是動物。」



