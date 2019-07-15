沙田大衝突 警棍對雨傘 新城市廣場肉搏戰

有網民昨天在沙田發起遊行，要求撤回修訂《逃犯條例》，遊行傍晚結束，一批示威者在鄉事會路終點闖入源禾路並阻塞路面，與警員爆發衝突，警員使用警棍及胡椒噴霧驅散。直至晚上近十時，大批示威者在新城市廣場內與警員爆發「巷戰」，雙方埋身肉搏，有示威者圍着一名倒地的警員，以長雨傘向他施襲，衝突中多名警員和示威者受傷。



沙田遊行結束後，昨晚近十時爆發嚴重警民衝突。大批示威者進入新城市廣場，他們向港鐵站方推進，警員跟隨驅散，示威者以水樽及雨傘擲向警員，雙方其間多次推撞，爆發「巷戰」，一名防暴警的頭盔被打至脫落。有示威者圍着一名倒地的警員，以長雨傘向他狂插施襲。有女警被推倒地上，亦有示威者被扯甩上衣，有人在衝突中不適倒地。



警員與示威者在商場中庭衝突，其間，有市民從商場高處向警員擲物。警民多次對峙，警員向示威者噴胡椒噴劑；數名示威者被捕。大批防暴警員到場增援，場面混亂。



反對修訂《逃犯條例》遊行昨午三時許開始，大批遊行人士在大圍翠田街足球場起步，途徑沙田正街，至傍晚近五時抵達沙田站巴士交匯處終點。期間遊行人士要求撤回修例、撤銷檢控示威者、取消暴動定性、追究開槍責任、實行雙普選、「反DQ」及要求沙田區議會討論反修例動議。



大會：11.5萬人遊行 警：2.8萬



遊行人士沿途又高叫口號：「林鄭下台！」「立即雙普選！」申請遊行團體稱，有十一萬五千人參與；警方表示，最高峰時遊行人數為二萬八千人。



遊行結束後，部份示威者拒絕離開，突然衝出源禾路阻塞道路，有人在附近路面及沙田鄉事會路地面掘磚頭，亦有人取出一批雨傘等物資，亦有人弄毀路邊鐵欄，組合成三角形推出馬路阻塞路面。至傍晚五時許，部份示威者與警方發生衝突，警方施放防胡椒噴劑，示威者則投擲雜物還擊。至近六時，警方在facebook專頁發出簡報，指留意到網上有人號召「遊行後進行暴力行為」，甚或會使用汽油彈，呼籲現場人士切勿參與任何暴力或違法行為。



晚上七時許，數以百計示威者走到源禾路與沙燕橋交界路面，與防暴警員對峙，警方一度向示威者舉紅旗。至晚上九時三十分後，聚集在禾路的示威者陸續散去，部份在附近好運中心的示威者一度與警員對峙及投擲水樽，防暴警員驅散，約十多分鐘後，大部份示威者散去，行動中有數名男女示威者被警員帶走調查，同時有部份示威者疑被驅散時跌倒受傷。



遊行開始前，附近商場有不少商戶暫時停業。吉野家日前發佈及刪除「獅子狗」廣告引發網民熱論，其位於好運中心的分店，昨日中午起以大型木板圍封所有玻璃。