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《金融時報》指林鄭請辭被拒 中央責令留任清理亂局

2019-07-15 列印
■林鄭月娥已表示，條例已「壽終正寢」。
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　　因反對修訂《逃犯條例》導致香港社會的暴力抗爭持續升溫，即使特區行政長官林鄭月娥已公開道歉並表示條例已「壽終正寢」，但仍未能平息，社會嚴重撕裂。英國《金融時報》昨日引述知情人士指，特首林鄭月娥在過去數周曾提出請辭，不過北京拒絕讓她離職，並要求她留下來清理自己造成的混亂。

　　其中一名消息人士形容，沒有其他人可以清理今次的爛攤子，亦沒有人現在想要接手特首工作。不過，特首辦回覆《金融時報》查詢時表示，特首已經公開表明，她仍然會致力為香港人服務。國務院港澳辦則沒有回應傳媒查詢。

　　經過兩次過百萬人上街大遊行，有示威者暴力闖入立法會進行破壞，至本月九日林鄭月娥表示條例已「壽終正寢」，惟仍未能化解這場因修訂《逃犯條例》而引發的政治風波。



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