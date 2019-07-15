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小予恩腦意識有進步 見媽媽會笑飛機上的幼童

2019-07-15 列印
　　患先天性膽管閉塞的兩歲半女嬰小予恩，其家人昨日更新情況，予恩近數月肝臟情況穩定，沒有惡化，亦沒有好轉，暫未有換肝迫切性，腦意識一直在進步中，視力有改善，可追望物件及認人，「有時媽媽出外就悶悶不樂，見到媽媽回來就立即笑番（返）。」不過暫時仍無法轉身及坐立。小予恩的家人定期在社交平台更新情況，由於長時間臥牀，肌肉有所消減，須接受各種治療、訓練等就有改善。

　　一七年二月，當時兩個月大的予恩確診先天膽管閉塞，在威爾斯親王醫院接受了肝腸脗合手術，情況良好。

　　至同年十月中惡化，並留院至十一月底，予恩身體不能自行排出膽汁，轉至瑪麗醫院接受手術。予恩術後在兒童外科普通病房突然呼吸薄弱和心跳停頓，搶救六、七分鐘後恢復心跳和呼吸，才被轉至深切治療部，意識仍在恢復中。

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