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文憑試特殊需要考生增15%

2019-07-15 列印
　　日前中學文憑考試（DSE）放榜，勞工及福利局局長羅致光指今年考評局發現特殊需要考生人數較去年增超過百分之十五，可能反映社會對特殊需要學生的認知和接受度上升。

　　羅致光表示，幼稚園或幼稚園暨幼兒中心提供給特殊需要兒童的到校學前康復服務恒常化，下學年名額將增至七千個。此反映家長對特殊需要的認知和接受度提高，亦開始敢為孩子申請。勞福局會繼續爭取，以漸增此服務名額，達至零輪候的目標。

　　羅致光相信，訓練與支援特殊需要學童，愈早成效愈好。又指，由學前的階段開始，小學至中學，再加上大專時提供的支援，相信未來有更多特殊教育需要學生（SEN）能中學畢業及在DSE中取得佳績，有更平等的機會。

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