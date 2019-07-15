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元朗新田區補選　兩人爭一議席

2019-07-15 列印
■兩名元朗區議會新田選區參選人，分別是文家駒和文嘉豪。
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　　元朗區議會新田選區昨日進行補選，有兩人爭一個議席，選區內有九千二百零八名登記選民，截至昨日下午四時三十分，有一千一百九十五人已投票，投票率為百分之十二點八九。

　　兩名參選人分別是文家駒和文嘉豪，原區議員文光明因虛報聘請一名兼職助理，詐騙政府十四萬七千元薪金，被判罪成判監八個月，區議員席位因而懸空。

　　選舉管理委員會主席馮驊昨早巡視票站後表示，區議會換屆選舉將於十一月二十四日舉行，選管會建議將「確認書」制度寫入指引。馮驊指，參選人士簽署「確認書」確認擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，作用是提醒他們提名程序有法律要求及後果，簽署「確認書」屬自願，至於裁定參選提名是否有效，選管會無職權參與，而是由選舉主任決定。

　　

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