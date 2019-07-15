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拜觀音﻿﻿﻿女善信被山賊劫金鏈﻿

2019-07-15 列印
■女善信參拜觀音後途至佛堂對開山坡梯級時遇劫。
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　　慈雲山發生女善信被獨行刀賊截劫受傷案，兩名女善信昨日到觀音廟參拜後離開時，在廟對開被一名持刀肥賊截停聲稱打劫，賊人用刀指嚇事主搶去其中一人的頸鏈後向山上逃去。劫案中被劫金鏈女事主頸部受傷，報警後獲送院。警員事後在附近山頭搜捕，但未有發現。

　　現場為黃大仙沙田坳道觀立佛堂對開一山坡，昨中午十二時許，五十歲姓司徒女子，據悉在觀音佛堂拜祭後離開，途至佛堂對開山坡梯級時，突有一名年約五十餘歲肥身材的男子走近，賊人亮出一把約二十厘米長的生果刀，指嚇女事主稱行劫，她見對方有刀，不敢貿然反抗，被賊人強行搶去頸上一條值約三千元的金頸鏈。

　　賊人得手後往山上逃去。警員接報趕至在附近一帶山坡搜索可疑人無果。

　　事後將頸部受輕傷的女事主送院敷治。警方將案件交由黃大仙警區重案組跟進，追緝劫匪歸案。



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