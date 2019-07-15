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當街推跌孕婦 南亞賊搶劫　

2019-07-15 列印
　　土瓜灣出現冷血南亞搶匪！一名孕婦昨凌晨在街頭被兩名南亞漢以布笠頭行劫，損失財物近萬元。遇劫孕婦幸好僅受輕傷，報警後獲送院。

　　女事主姓葉，二十六歲，懷有身孕多月。昨凌晨零時許，她途經馬頭角道與九龍城道交界一公廁對開時，突有兩名南亞裔漢從後撲出，用布笠向葉的頭部，以及猛力推她，葉猝不及防失平衡跌坐地上。兩漢隨即搶去葉婦四千元現金，以及值約五千元的手袋逃去。警員接報到場，將手腳擦傷女事主送院，幸無大礙。

　　警方將案件列作搶劫處理，追緝兩名年約二十五至三十歲的南亞賊歸案。

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