虛擬銀行搶借貸市場 財務公司轉模式應戰

虛擬銀行最快年底營運，大型銀行最近取消戶口最低結餘收費迎戰，財務公司於個人及中小企的借貸業務同受衝擊，正苦惱於如何應對競爭。有中小企坦言，近一兩年銀行及財務公司的推銷電話愈見頻繁，有公司日均接到幾個邀請借貸的來電。業界預計，虛擬銀行推出初期，會以簡單及標準化的貸款產品為主，財務公司有意增加貸款靈活性，並以度身訂造的還款計劃，挽留現有客戶。亦有業界積極考慮改變營運模式，與基金合作，從而減低集資成本，尋求喘息空間。



金管局今年初先後批出八個虛擬銀行牌照，首批最快會在今年第四季正式營運，外界普遍認為虛銀的出現，勢將影響傳統銀行利潤。傳統銀行最近亦準備迎戰，上月中滙豐銀行率先公佈，取消戶口最低結餘收費後，多家香港大型銀行相繼跟隨，成為銀行業界反擊的頭炮。



虛銀在存款服務以外，還有借貸服務，在這一面，多家國際評級機構顯然更擔心中小型銀行及財務公司的前景。評級機構穆迪認為，虛銀主要針對個人貸款生意，科技應用將帶來新的審核模式，成為財務公司的競爭對手。加上持牌放債人數字激增，截至去年底逾二千一百家，比一四年約一千三百家，急增近六成半，競爭激烈。



為了保住生意，業界空群而出。香港中小企業協會會長佘繼泉不諱言，近一兩年慣用銀行的客戶服務愈趨進取，一改昔日只靠客戶找上門的習慣，「我每隔兩三個月就會收到銀行來電，問公司是否需要借貸、靈活定存或其他服務。」香港紅酒協會會長兼電腦商會創會會長張耀成更指，其公司日均接到幾個來自銀行或財務公司的來電，相信跟銀行業存款及借貸競爭激烈，以及虛擬銀行出爐在即有關。



業界增貸款靈活性



21財務董事莫耀強指出，虛銀在金管局監管下，難以沾手物業加按市場，但個人貸款業務將首當其衝。業界初步評估，虛銀年底推出的貸款計劃，將以簡單及標準化為主，集中一百萬元以下的貸款。業界於是有意增加貸款的靈活性，並度身訂造更有吸引力的還款方式，務求盡量留住現有客戶，「我們可以視乎客人要求，縮短還利息不還本金的時間，甚至是增加借貸額。」但他認同，虛銀一旦站穩陣腳，在金融科技的協助下，有能力設計更多更複雜的貸款計劃，屆時財務公司隨時只能捱打。



美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，財務公司近年積極開拓資金周轉業務，供年輕一族重組信用卡貸款等短期使費，然而，這項業務未來將會與虛銀重疊，直接影響財務公司生意，「虛銀搶到幾多生意，就視乎資金審批所需時間，如果時間愈短，轉過去虛銀的生意就會更加多。」



他分析，近年財務公司增長迅速，部份具有銀行或大企業背景，資金雄厚，惟沒有「後台」的財務公司將遇上籌集資金成本高的問題，有機會成為首批被淘汰的業界。因此，他知悉有業界正考慮更改營運模式，「可能通過基金籌集資金，減少集資成本，否則難以跟虛銀競爭。」資深投資銀行家溫天納不諱言，財務公司要不走薄利多銷的方向，否則將轉投風險更高的借貸業務，保住生存空間。



中小型銀行的業務受到衝擊，曾任職中小行的資深銀行家梁健文認為，其因可歸咎於傳統銀行的弊病，既因合規、風險管理、財務管理等方面的成本「降無可降」，而且銀行不論大或小，為監管而設立的各類委員會多達十幾個，業務流程必有重複，消耗內部人手，不似虛擬銀行由零開始建立業務，初期服務架構較為「輕省」







