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劏房愈細呎價愈貴 團體促訂租管限加幅

2019-07-15 列印
　　深水埗N無人士房屋關注組昨日發佈《深水埗區租金及中介費用調查》，調查發現區內劏房租務狀況極不理想，租樓平均費用需要一萬一千五百元，近期出現地產中介在租約到期後需要徵收手續費，建議政府需重新訂立租務管制。

　　調查顯示，劏房面積愈少呎價愈貴，少於一百呎單位呎價高達四十七點三港元。關注組表示，有租客需繳交一個月佣金及兩個月租金按金，租樓平均費用需要一萬一千五百元。又指，近期更出現中介在租約到期後需徵收手續費，基層在避免高昂搬屋開支下，即使加租亦只能續租。

　　關注組建議，政府需重新訂立租務管制，限制加租幅度不超過通脹及續租權利，檢討現時地產中介條例，規管新租屋時收取一個月按金，佣金不可超過租金的一半，續約時不可收取額外費用，電水費須按照讀錶收費，以免濫收。

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