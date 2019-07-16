  • 2019年7月16日 星期二
  • 29º
  • 86%
熱門： 沙田衝突逃犯條例消委會吉野家新城市廣場

日報新聞 > 港聞

﻿防暴警闖新城市　一哥：須追捕違法者

2019-07-16 列印
■示威者包圍倒地警員及施襲。
Previous Next

　　　　前晚大批防暴警員進入沙田新城市廣場驅散示威者，與示威者在商場內大打出手。有質疑指警方在商場沒有報警下擅自進入商場，警務處處長盧偉聰昨天回應指，警方有責任進入商場追捕違法的人士。

　　新鴻基地產就新城市廣場發生的事故發出聲明，指集團事前並不知悉警方前晚進入商場內的行動，以及鐵路服務的臨時安排，令商場內的人士無法順利離開。對於事件中有人受傷，亦令顧客、途人和商戶受到影響，新地深表遺憾和難過。

　　有市民表示帶年邁母親在商場內吃晚飯，遇上警民衝突，無法離去，只好安排母親進入女廁避難兩小時。有警員舉起盾牌，為商場顧客阻擋高處擲下的物件。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd