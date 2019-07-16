﻿特首辦否認請辭被拒﻿﻿林鄭稱「任期為五年」﻿

《金融時報》報道行政長官林鄭月娥曾數度向中央請辭但被拒絕。林鄭月娥昨天回應指，其特首任期為五年。特首辦亦指行政長官沒有提出請辭。另外，林鄭以暴徒來形容前晚的向警員施襲者，強調支持警隊追究到底。



《金融時報》引述兩名直接知悉情況人士表示，林鄭曾數度向中央請辭但被拒絕。林鄭昨天被問到是否曾請辭時說，特首任期為五年，雖然她面對很大困難，但仍有承擔和熱誠繼續任內工作，所以她會繼續領導管治班子，用更包容和謙卑的態度聆聽社會意見，完成任內工作。



特派員公署不滿失實報道



她到大埔那打素醫院探望受傷警員之後會見傳媒，其間有一名男子高叫「林鄭下台」。特首辦主任回覆查詢時表示，行政長官從沒有提出請辭。外交部駐港特派員公署發聲明，對個別西方媒體捕風捉影、散佈不實消息，公署發言人就此提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對。



另外，前晚有示威者在沙田新城市廣場與警察爆發激烈衝突。林鄭及保安局局長李家超昨午到大埔那打素醫院探望留醫的受傷警員。



林鄭表示，要感謝警隊維護香港治安，形容警方的行動專業克制，並以暴徒來形容肆意襲擊警員的人。她強調香港必須尊重法治，且會繼續支持警隊執法，支持警隊追究到底，社會不會容忍違法暴力行為，並強烈譴責施用暴力作抗爭手段的人士。



李家超指暴力行動升級



李家超說，從警員傷勢可看到暴力升級，愈來愈嚴重。攻擊警方人士由最初用雜物、雨傘，之後用磚及鐵通等物品。前晚的衝突，有暴徒瘋狂毆打警員。李家超又表示，刻意攻擊警方的暴徒非常有組織、有物資、有計劃、堵路等，他對所有暴力作出最嚴厲譴責。



