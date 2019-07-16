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﻿美股中段跌22點

2019-07-16 列印
　　美國進入大型金融機構業績期，美股昨晚早段觀望味濃，杜指早段一度高開三十二點報二七三六四點再創新高，至中段報二七三○九點，跌二十二點，納指八二四一點，跌三點。滙控美國預託證券價格見六十五點三五港元，升零點三五港元；騰訊則見三百六十點八一港元，升零點零一港元。
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