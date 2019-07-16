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張炳良憂示威擦槍走火　倡設獨立調查委員會

2019-07-16 列印
■張炳良倡成立獨立調查委員會全面調查，相信有助社會回歸冷靜。 資料圖片
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　　反《逃犯條例》大遊行示威之後，多演變成警民衝突。運輸及房屋局前局長張炳良表示，情況發展令人憂慮，擔心繼續下去容易擦槍走火，他倡成立獨立調查委員會去全面了解事件，相信有助社會回歸冷靜。

　　張炳良表示，明白社會希望政府回應訴求，但示威應以和平理性為主，以及保持克制。他指，今次屬於政治問題，期望不要將警隊放在磨心位置，認為政治領袖應該以政治方式處理問題。

　　張炳良說，如果政府未能釋疑，社會對政府的信任難以恢復，又指本港有成立獨立調查委員會，調查重大社會事故的傳統，但委員會不應只針對警方進行調查及政治調查，而是較為公開和公允的全面調查，相信調查有助社會回歸冷靜。

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