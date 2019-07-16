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喉糖含西藥 多吃攝糖易超標

2019-07-16 列印
　　消委會檢視四十一款喉糖樣本的標籤資料，發現當中十款屬註冊西藥，其中一個樣本每粒含零點二五毫克地喹氯銨，沒列明每日服用上限，但若服用過量或會出現舌頭或口腔痛。另外，十四個樣本糖份佔總成份七成或以上，每天食六粒，糖攝入量接近上限一半。

　　一款每粒含零點二五毫克地喹氯銨的喉糖樣本，沒列明每日服用上限，參考英國一些含有該成份的藥物標籤例子，服用劑量為每日最多兩毫克，即每日最多只可服用該樣本八粒；有藥劑師和醫生認為六歲甚或十歲以下兒童不應服用地喹氯銨。

　　另外，在四十一個樣本中，三十款屬一般食品，當中二十二個樣本含有糖份，每粒喉糖的糖含量零點○二克至三點八克不等，二十二個樣本中，十四個樣本糖份佔總成份七成或以上，若一天食六粒糖含量三點八克的喉糖，已接近世衛建議的成人攝入限量的一半 （五十克糖）。

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